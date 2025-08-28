Представлены наушники HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC

Компания HUAWEI пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeBuds SE 4 ANC, которая основана на 10-миллиметровом динамическом драйвере с диапазоном частот 20 Гц–20 кГц. Новинка также характеризуется поддержкой кодеков SBC и AAC, системой активного шумоподавления с эффективностью до 24 дБ и тремя режимами работы, тремя направленными микрофонами для подавления шума окружающей среды во время телефонных звонков, массой 4,3 грамма, черной и белой расцветками, батареей ёмкостью 41 мАч и 510 мАч у зарядного футляра, автономностью до 7 часов или до 35 часов с учетом зарядного футляра и активированным ANC, 10 и 50 часов соответственно с выключенным шумоподавлением, временем зарядки наушников 60 минут, а кейса – 110 минут, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54 и поддержкой Bluetooth 5.4. Цена и дата начала продаж наушников будут объявлены позже.