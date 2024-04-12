Представлены наушники Huawei FreeBuds Lipstick 2

Компания Huawei пополнила ассортимент дизайнерских наушников моделью FreeBuds Lipstick 2, которая появится в китайской продаже 18 апреля по цене в 235 долларов. Новинка характеризуется стальным футляром в стиле губной помады в белой и чёрной расцветках, серебристыми и красными наушниками, комплектным ремешком для крепления, 11-мм динамическими излучателями, поддержкой двойного декодирования звука высокой четкости L2HC и LDAC со скоростью передачи данных до 990 Кбит/с, передачей звука высокой четкости (96 кГц/24 бита), защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, временем автономной работы до 5 часов без шумоподавления и до 3,5 часа в режиме шумоподавления.