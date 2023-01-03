Представлены наушники LG Breeze

Компания LG пополнила ассортимент наушников необычной моделью Breeze, которая ориентирован на работу перед сном и во время него. Разработанное SleepWave устройство получило специальную форму, функцией отслеживания ритма головного мозга, синхронизацией звука под ритмы для улучшения сна, 80 звуками и звуковыми композициями, в том числе колыбельные и ASMR. Утверждается, что прослушивание звука с частотой 100 Гц левым ухом и 98 или 102 Гц правым способно вызвать ритм с частотой 2 Гц, что характерно фазе глубокого сна. Цена и дата начала продаж наушников будут объявлены позже.