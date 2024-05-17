Представлены наушники LG TONE Free T90S с Dolby Atmos

Компания LG пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Tone Free T90S, которая была разработана совместно с Meridian Audio. Новинка характеризуется драйверами из чистого графена, вкладышами из гипоаллергенного материала медицинского назначения, поддержкой технологии Qualcomm Snapdragon Sound и адаптивных кодеков AAC, SBC и aptX, сертификацией Dolby Atmos, системой отслеживания положения головы Dolby Head Tracking, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, системой активного шумоподавления (ANC) посредством трех микрофонов, кейсом для зарядки UVnano с ультрафиолетовой лампой для уничтожения бактерий и 3,5-мм аудиогнездом, автономностью до 9 часов без ANC и до 36 часов с учетом зарядного чехла, защитой от брызг в соответствии со степенями IPX4, а также черной и белой расцветками. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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