Представлены наушники LG TONE Free T90S с Dolby Atmos

Компания LG пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Tone Free T90S, которая была разработана совместно с Meridian Audio. Новинка характеризуется драйверами из чистого графена, вкладышами из гипоаллергенного материала медицинского назначения, поддержкой технологии Qualcomm Snapdragon Sound и адаптивных кодеков AAC, SBC и aptX, сертификацией Dolby Atmos, системой отслеживания положения головы Dolby Head Tracking, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, системой активного шумоподавления (ANC) посредством трех микрофонов, кейсом для зарядки UVnano с ультрафиолетовой лампой для уничтожения бактерий и 3,5-мм аудиогнездом, автономностью до 9 часов без ANC и до 36 часов с учетом зарядного чехла, защитой от брызг в соответствии со степенями IPX4, а также черной и белой расцветками. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.