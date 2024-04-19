Представлены наушники Marshall Minor IV

Компания Marshall пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Marshall Minor IV, которая оценена на европейском рынке в 130 евро. Новинка характеризуется динамическими излучателями диаметром 12 мм, частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц, поддержкой беспроводной связи Bluetooth LE, кодеков SBC + aptX, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 7 часов или до 30 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой беспроводной зарядки и временем на полную зарядку около 70 минут. Также производитель представил накладные беспроводные Marshall Major V с автономностью до 100 часов, которые оценены в 150 евро.