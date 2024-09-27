Представлены наушники Marshall Monitor III ANC

Компания Marshall пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Monitor III ANC, которая оценена в 350 долларов. Новинка характеризуется 32-миллиметровыми динамическими излучателями с чувствительностью 117 дБ, диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц, импедансом 35 ом, складной конструкцией, оголовьем и амбюшурами из самовосстанавливающейся кожи, временем автономной работы до 100 часов с выключенным шумоподавлением или до 70 часов с активированным ANC, временем полной зарядки 2,5 часа, поддержкой пространственного звучания, функцией адаптивной громкости для оптимизации звука под окружение, модулем беспроводной связи Bluetooth 5.3, а также поддержкой Bluetooth LE и Auracast.