Представлены наушники Nokia Clarity Earbuds 2+

Компания HMD Global пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nokia Clarity Earbuds 2+, которая уже появилась в европейской продаже по цене в 92 евро. Новинка характеризуется корпусом из переработанного пластика, защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4, платформой Qualcomm S3 Sound, поддержкой технологии aptX, поддержкой активного шумоподавления с режимом прозрачности, электронным шумоподавлением Qualcomm cVc для устранения посторонних звуков во время телефонных разговоров, технологией Google Fast Pair для одновременного подключения к двум устройствам на Android, автономностью до 7 часов без зарядного кейса и до 35 часов с ним, габаритами 35:23:16 и массой 4 грамма.

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