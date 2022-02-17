Представлены наушники Nokia Go Earbuds 2+ и Go Earbuds 2 Pro с шумоподавлением и 24-часовым временем автономной работы

Представлены наушники Nokia Go Earbuds 2+ и Go Earbuds 2 Pro с шумоподавлением и 24-часовым временем автономной работы. Они оснащены 10-миллиметровыми драйверами, которые придают наушникам дополнительный бас. Оба наушника TWS от Nokia имеют класс защиты IPX4 от пота и брызг.

Они получили Bluetooth v5.2 для подключения к различным устройствам, а также поддерживают технологию быстрого сопряжения Google для быстрого сопряжения с устройствами Android. Наушники Nokia оснащены системой шумоподавления (ENC), которая помогает пользователям слышать фоновые шумы во время разговора. Nokia утверждает, что наушники Nokia Go Earbuds 2+ и Nokia Go Earbuds 2 Pro могут работать до 24 часов с зарядным чехлом с аккумулятором емкостью 300 мАч. В каждом наушнике установлен аккумулятор емкостью 40 мАч. Наушники TWS можно полностью зарядить за 1,5 часа.