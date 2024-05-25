Представлены наушники OPPO Enco R3

Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco R3, которая появится в продаже на домашнем для производителя китайском рынке 31 мая по цене в 43 доллара. Новинка характеризуется 13,4-мм динамическими излучателями с титановым покрытием, поддержкой пространственных звуковых эффектов, одним микрофоном с системой шумоподавления на основе искусственного интеллекта, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой кодеков SBC и ACC, сенсорным управлением, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 5,5 часа и до 35 часов с учетом зарядного футляра.

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