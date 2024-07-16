Представлены наушники OnePlus Nord Buds 3 Pro

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nord Buds 3 Pro, которая уже доступна для покупки в Европе по цене в 80 евро. Новинка характеризуется 12,4-миллиметровым драйвером с титановой диафрагмой, тремя микрофонами для гибридной системы шумоподавления (ANC) с эффективностью до 49 дБ, диапазоном частот до 4000 Гц, фирменной технологией улучшения звучания BassWave 2.0, режимом прозрачности, кодеками SBC и AAC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, сенсорным управлением, защитой от влаги в соответствии со степенью IP55, автономностью до 12 часов и до 44 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки.

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