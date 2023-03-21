Представлены наушники Oppo Enco Free 3

Компания Oppo пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Oppo Enco Free 3, которая появится в китайской продаже 3 апреля по цене в 75 долларов. Однако на время предзаказа новинку можно будет приобрести со скидкой в 10 долларов. Наушники характеризуются 12,4-мм излучателями из бамбукового волокна, активной системой шумоподавления до 49 дБ, поддержкой Hi-Res Audio и объёмного звука, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3 и кодеков LDAC, LC3, AAC и SBC, защитой от влаги в соответствии со степенью IP55, автономностью до 7 часов без футляра и 30 часов с зарядным кейсом.

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