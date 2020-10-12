Представлены наушники Razer Kraken BT Kitty Edition

Новый взгляд на фаворита фанатов, совершенно новые Razer Kraken BT Kitty Edition позволяют фанатам использовать наушники в этом «мяу-факторе» где угодно. Новая гарнитура сочетает в себе стиль и функциональность, обеспечивая возможность подключения по Bluetooth 5.0, в то же время сочетая мощные 40-миллиметровые динамики, Razer Chroma RGB и до 50 часов автономной работы. Гарнитура также оснащена встроенным микрофоном с технологией формирования направленного сигнала, которая блокирует окружающий шум и четко и точно передает голос пользователя.

Razer Kraken BT Kitty Edition доступны с 10 октября 2020 по рекомендованной цене $99.99 USD / €109.99 на Razer.com и осенью 2020 у ритейлеров.