Представлены наушники Realme Buds Air 3S

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Air 3S, которая оценена в Китае в 31 долларов. Новинка характеризуется 11-мм излучателями, поддержкой Dolby Atmos, четырьмя микрофонами для шумоподавления при звонках, режимом сниженной до 69 мс задержки, защитой от влаги в соответствии со степенью IPx5, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой кодеков AAC и SBC, временем автономной работы до 7 часов, поддержкой быстрой зарядки (10-минутной зарядки будет достаточно для пяти часов воспроизведения музыки) и функцией подключения к двум источникам.