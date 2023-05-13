Представлены наушники Realme Buds Air 5 Pro

Компания Realme пополнила ассортимент полностью беспроводных наушников флагманской моделью Buds Air 5 Pro, которая оценена в 57 долларов. Новинка характеризуется 11-мм и 6-мм динамическими излучателями, активной системой шумоподавления на основе шести микрофонов с устранением шумов громкостью до 50 дБ, дополнительным сверхширокополосным шумоподавлением 4000 Гц, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от влаги в соответствии со степенью IPx5, поддержкой кодеков LDAC, SBC, AAC, игровым режимом с задержкой 40 мс, батареей ёмкостью 60 мАч, временем автономной работы до 11 часов без зарядного футляра и до 40 часов с футляром.