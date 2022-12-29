Представлены наушники Redmi Buds 4 Lite

Компания Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi Buds 4 Lite, которые будут стоить в Китае всего 20 долларов. Новинку оснастили 12-мм драйверами, батареей ёмкостью 35 мАч, массой 3,9 грамма, системой шумоподавления во время звонков (активной системы нет), временем автономной работы до 5 часов и до 20 часов с использованием футляра, который получил аккумулятор ёмкостью 320 мАч, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой от пыли и воды согласно степени IP54, а также черной, белой, оранжевой и зеленой расцветками. Когда наушники появятся в международной продаже, пока не сообщается.