Представлены наушники Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro с шумоподавлением

Xiaomi представила сразу несколько новинок, в том числе полностью беспроводные наушники Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro, которые конкурируют с OnePlus Buds Z2, Realme Buds и другими моделями. Пользователи могут управлять различными функциями, нажимая на любой из наушников. Обе модели соответствуют степени защиты IP54. Наушники Redmi Buds 4 и 4 Pro оснащены 10-мм динамическими драйверами, младшая модель предлагает шумоподавление на 35 дБ. У модели Redmi Buds 4 Pro качество звука лучше. Он также поддерживает шумоподавление до 43 дБ и отлично устраняет фоновые шумы. Кроме того, Redmi Buds 4 Pro имеет режим низкой задержки 59 мс.

Обе модели поддерживают режим прозрачности и подключение по Bluetooth 5.2. Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro обеспечивают 30 и 36 часов автономной работы соответственно с чехлом для зарядки. Наушники можно мгновенно подключить к устройствам после открытия чехла.

Redmi Buds 4 стоит 200 юаней (30 долларов), а Buds 4 Pro — 369 юаней (55 долларов). Они поступят в продажу 30 мая в Китае.
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