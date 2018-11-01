Представлены наушники Ritmix: RH-196M, RH-198M и RH-199M

В ноябре на российский рынок выходит сразу же три новые модели наушников от бренда Ritmix: RH-196M, RH-198M и RH-199M, эти новинки разработаны для людей с активным образом жизни.

Все модели имеют пульт управления с микрофоном на проводе, с помощью которого можно переключать аудиодорожки и принимать входящие вызовы. В комплекте с наушниками идет набор силиконовых амбушюр разных размеров. RH-199M имеют заушное крепление, которое обеспечивает надежную фиксацию наушника в ухе. У модели RH-198M наушники фиксируются магнитами между собой, благодаря этому, их удобно носить на шее.

Что касаемо технических характеристик, у всех трех моделей одинаковые диапазон частот: 20 – 20.000Гц и сопротивление: 32Ом. RH-196M, в отличие от остальных новинок имеет 2 динамика, что значительно улучшает качество звучания. Еще одним различием является диаметр динамика: у RH-196M он равен 8 мм, у RH-198M – 12мм, а у RH-199M – 10мм.