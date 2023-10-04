Представлены наушники Samsung Galaxy Buds FE

Компания Samsung пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Galaxy Buds FE, которая при цене в 110 евро может похвастаться поддержкой активной системы шумоподавления. Новинка также характеризуется поддержкой кодеков AAC и SBC, сенсорным управлением, улучшением звонков при помощи искусственного интеллекта, тремя микрофонами (двумя с наружной стороны и одним с внутренней), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, автоматическим переключением между различными гаджетами, временем автономной работы со включенным шумоподавлением 6 часов или 21 час с учетом зарядного футляра, а также белой и черной расцветками.

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