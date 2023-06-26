Представлены наушники Samsung Galaxy Buds2 Pokemon Edition

Компания Samsung представила новые версии беспроводных наушников Galaxy Buds2 и Galaxy Buds2 Pro, которые получили название Pokemon Edition. В прошлом году корейский гигант уже выпускал подобную серию со специальными «покерболами», новая же посвящена покеменам Снорлаксу, Дитто и Джигглипаффу. Наушники появятся в корейской продаже уже завтра, 27 июня, по цене в 100 и 153 доллара соответственно. Примерно столько же стоят и стандартные версии. Отметим, что в комплект Pokemon Edition вошел соответствующий набор стикеров. Когда Galaxy Buds2 и Buds2 Pro Pokemon Edition выйдут в других странах, пока не сообщается.