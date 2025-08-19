Представлены наушники Samsung Galaxy Buds3 FE

Компания Samsung пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Galaxy Buds3 FE, которые оценены в 150 долларов. Новинка характеризуется увеличенным динамиком, системой активного шумоподавления, функцией Crystal Clear Call с задействованием микрофонов и алгоритмов ИИ для подавления шума окружающей среды, интеграцией с искусственным интеллектом Galaxy AI для управления голосовыми командами, функцией переводчика в реальном времени, массой одного наушника 5 грамм, временем автономной работы до 6 часов или до 24 часов с учетом зарядного футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой аудиокодеков SSC, AAC и SBC, а также защитой от влаги и пыли в соответствии IP54.

Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники…
Наушники Defender Phantom Pro поддерживают два вида беспроводного соединения, виртуальное 7.1 звучание, о…
Наушники Nothing Headphones (1) полностью рассекречены…
Профильное издание Android Headlines опубликовало подробные характеристики первых полноразмерных наушнико…
Обзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микроф…
Игровые наушники Defender IGNIS относятся к доступному сегменту, используют подключение по интерфейсу USB…
Обзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENC…
Внутриканальные наушники SVEN E-310B оснащены 13 мм динамиком со сбалансированным и детализированным звуч…
Наушники Samsung Galaxy Buds Core оценили в $60…
Компания Samsung объявила о выходе беспроводных наушников Galaxy Buds Core, которые обойдутся на дебютном…
Наушники Google Pixel Buds 2a показали на рендере …
Профильное издание Android Headlines опубликовало первое изображение беспроводных наушников Pixel Buds 2a…
Наушники Meizu PANDAER Pro 3s оценили в 40 долларов …
Компания Meizu объявила о выпуске беспроводных наушников PANDAER Pro 3s, которые основаны на 12,4-мм драй…
Наушники Realme Buds T200 Lite оценили в 1700 рублей …
Компания Realme выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Realme Buds T200x и Buds T200 Lite, …
Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500
Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением. Обзор Creative Zen Hybrid Gen 2
Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушникиОбзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники
Обзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANCОбзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC и ANC
Недорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 LiteНедорогие TWS-наушники с активным шумоподавлением. Обзор Honor Choice Earbuds X7 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor