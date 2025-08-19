Представлены наушники Samsung Galaxy Buds3 FE

Компания Samsung пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Galaxy Buds3 FE, которые оценены в 150 долларов. Новинка характеризуется увеличенным динамиком, системой активного шумоподавления, функцией Crystal Clear Call с задействованием микрофонов и алгоритмов ИИ для подавления шума окружающей среды, интеграцией с искусственным интеллектом Galaxy AI для управления голосовыми командами, функцией переводчика в реальном времени, массой одного наушника 5 грамм, временем автономной работы до 6 часов или до 24 часов с учетом зарядного футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой аудиокодеков SSC, AAC и SBC, а также защитой от влаги и пыли в соответствии IP54.