Представлены наушники Samsung Galaxy Buds3 Pro

Компания Samsung пополнила ассортимент наушников моделями Galaxy Buds3 и Buds3 Pro, которые появятся в продаже 24 июля по цене в 180 и 250 долларов соответственно. Базовая модель может похвастаться функцией перевода речи через Galaxy AI, 11-мм динамиком, тремя микрофонами для шумоподавления, сенсором костной проводимости VPU, а также автономностью до 6 часов и до 30 часов с учетом зарядного кейса.

Старшая модель отличается двухполосными низкочастотными 10,5-мм излучателями, планарным высокочастотным 6.1-мм драйвером с двойными усилителями, а также автономностью до 7 часов и до 30 часов соответственно.