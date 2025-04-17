Представлены наушники Skullcandy Method 360 ANC

Американский производитель Skullcandy пополнил ассортимент беспроводных наушников моделью Method 360 ANC, которая основана на 12-миллиметровых динамических излучателях. Новинка также характеризуется гибридной системой шумоподавления (ANC) с четырьмя микрофонами, прозрачным режимом Stay-Aware, игровым режимом с низкой задержкой, стильным раздвижным зарядным кейсом, фирменным приложением Skull-iQ, технологией воспроизведения при вставке наушника в уши, поддержкой быстрого подключения Google Fast Pair, защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 11 часов или до 9 часов с включенным шумоподавлением и до 40 или 32 часов с учетом зарядного футляра. Наушники появятся в продаже в пяти расцветках по рекомендованной цене в 130 долларов.

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