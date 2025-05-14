Представлены наушники SteelSeries Arctis GameBuds

Киберспортивная компания SteelSeries объявила о выпуске лимитированной версии беспроводных наушников Arctis GameBuds в расцветке "Glorange". Новинка характеризуется гибридной системой активного шумоподавления (ANC), четырьмя микрофонами, режим прозрачности, динамическими драйверами с поддержкой пространственного 360° звука, поддержкой подключения через связь 2,4 ГГц с низкой задержкой через USB-C нано-донгл или посредством беспроводной связи Bluetooth 5.3, фирменным мобильным приложением с 200 предустановками звука для игр, временем автономной работы до 10 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 3 часа игры) и поддержкой беспроводной зарядки Qi для зарядного футляра. Наушники оценены на европейском рынке в 170 евро.