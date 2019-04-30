Представлены наушники Trust Gaming GXT 420 Rath

Гарнитура Trust Gaming GXT 420 Rath предназначена в первую очередь для геймеров. Она надежно защищает ото всех внешних шумов. Удобные мягкие кожаные амбушюры и регулируемое оголовье обеспечат максимальное удобство даже в самой напряженной игровой ситуации. Выдвижной микрофон гарнитуры можно убрать, если вы не общаетесь в чате, а в выдвинутом положении он удобно располагается напротив рта и фиксирует каждое сказанное слово. Мощные 50 мм динамики с диапазоном 20-20000 Гц, сопротивлением 32 Ом и чувствительностью 118 дБ позволяют получить качественный и чистый звук, услышать каждый выстрел и взрыв в игре.

Комплект снабжен нейлоновым плетеным кабелем длиной 1 м, который можно подключить к любому контроллеру. Он дополнен удлинителем, также длиной 1 метр, который даст пользователю еще большую свободу и больше возможностей для подключения наушников к ПК или консолям. Идеальным дополнением к GXT 420 выступает пульт дистанционного управления, расположенный на кабеле. Он позволяет с легкостью регулировать уровень звука в соответствии с вашими потребностями и игровой обстановкой. С новыми гарнитурами Trust Gaming игроки смогут наслаждаться идеальным звуком и победами в сетевых сражениях!