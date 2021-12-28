Представлены наушники Xiaomi Buds 3 с активным шумоподавлением

Buds 3 могут работать до 32 часов в сочетании с зарядным чехлом, в то время как одна полная зарядка предлагает 7 часов работы только от наушников. Каждый наушник весит всего 4,6 грамма и оснащен двойным магнитным динамическим драйвером, который позволяет воспроизводить звук Hi-Fi. Что касается шумоподавления, недавно выпущенные беспроводные наушники также поддерживают три режима ANC, которые пользователи могут выбирать в зависимости от сценария.
Xiaomi Buds 3 будут доступны в Китае по цене 78 долларов.