Представлены наушники Xiaomi Buds 4

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Xiaomi Buds 4, которая, среди прочего, получила привычную по устройствам этого ценового сегмента сенсорную систему управления. Новинка также характеризуется двумя динамиками в каждом наушнике, батареей ёмкостью 30 мАч, кейсом с аккумулятором на 480 мАч, временем автономной работы до 6 часов и до 30 часов с учетом футляра, системой активного шумоподавления, поддержку LHDC 5.0 и тремя микрофонами, которые нужны в том числе и для системы ANC. Наушники уже доступны для покупки на домашнем китайском рынке по цене в 100 долларов.