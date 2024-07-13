Представлены наушники Xiaomi OpenWear Stereo

Компания Xiaomi представила на международный рынок беспроводные наушники OpenWear Stereo, которые относятся к гарнитуре открытого типа, не перекрывающей слуховой канал. Новинка характеризуется динамическими драйверами 17:12 мм с поддержкой Hi-Res Audio Wireless, LHDC, частотой дискретизации до 96 кГц, поддержкой кодеков Bluetooth SBC и AAC, дополнительными 10-мм динамиками, двойным микрофоном для шумоподавления, временем автономной работы до 7,5 часа или до 38,5 часа с учетом зарядного кейса, серой и бежевой расцветками, а также защитой от влаги в соответствии со степенью IP54. Цена Xiaomi OpenWear Stereo будет объявлена позже.

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