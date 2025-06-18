Представлены наушники для сна Soundcore Sleep A30

Принадлежащий компании Anker бренд Soundcore объявил о выпуске беспроводных наушников для сна Soundcore Sleep A30. Новинка характеризуется уменьшенным на 7% размером в сравнении с предшественником, отсутствием давления на ушной канал, если человек будет спать на боку, четырьмя комплектами силиконовых амбушюр, тремя парами ушных крючков, тремя парами насадок с эффектом памяти, активной системой шумоподавления до 30 дБ, функцией отслеживания качества сна, режимом будильника, автономностью до 9 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра и про воспроизведении белого шума, а также до 6 и до 35 часов соответственно при прослушивании музыки. Наушники доступны для предзаказа в августе по цене в 230 долларов. Старт продаж намечен на август.