Представлены наушники с шейным ободом Noise Nerve Pro

Беспроводные наушники Noise Nerve Pro с шейным ободом запущены в Индии. Новинка оснащена технологией Bluetooth v5.2 для быстрого и стабильного соединения.

По словам производителя, Noise Nerve Pro обеспечивают до 35 часов воспроизведения, а благодаря функции быстрой зарядки Instacharge добавляет еще до 10 часов автономной работы при 10-минутной зарядке. Noise Nerve Pro оснащен встроенными элементами управления с микрофоном для звонков. Кроме того, их технология подавления шума окружающей среды (ESR) обеспечивает четкую связь. Есть магнитные наушники-вкладыши внутриканальной конструкции. Модель получила корпус с рейтингом IPX5, который защищает наушники от пота и брызг воды, это идеально для тренировок и пробежек.

Цена Noise Nerve Pro составляет 899 рупий (12 долларов).
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