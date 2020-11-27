Представлены недорогие смарт-часы ZTE Watch Live

Вслед за Redmi Watch свои недорогие умные часы представила и компания ZTE. Новинка под названием Watch Live оценена в 35 долларов. Новинку оснастили 1,3-дюймовым цветным TFT-экраном разрешением 240:240 пикселей, автономностью до трёх недель, круглосуточным отслеживанием сердечного ритма, 12 спортивными режимами, влагозащитой по стандарту IP68, магнитным зарядным устройством, отслеживанием степени насыщения крови кислородом, качества и продолжительности сна, поддержкой Bluetooth 4.2, удалённым управлением камеры и музыки на смартфоне и другими функциями.