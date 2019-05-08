Представлены недорогие смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Компания Google наконец-то представила смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые позиционируются как упрощенные варианты прошлогодних флагманов. Итак, Pixel 3a оценен в 400 долларов или 400 фунтов, а Pixel 3a XL в 480 долларов или 470 фунтов. В США продажи новинок стартуют уже сегодня у операторов связи T-Mobile, Sprint, US Cellular и Verizon.

Итак, Google Pixel 3a оснастили 5,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятором емкостью 3000 мАч, 12,2 Мп основной камерой, как в Pixel 3, а также фронтальной камерой разрешением 8 Мп. Старшая модель оборудована 6-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2160:1080 пикселей, чипсетом Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3700 мАч и точно такими же камерами, как у младшей модели. Обе модели также получили поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников, пластиковый корпус и более дешевое стекло Dragon Trail вместо Gorilla Glass. В качестве операционной системы используется Android 9.0 Pie.