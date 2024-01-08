Представлены ноутбуки Acer Aspire Go 14 и Aspire Go 15

Компания Acer выпустила ноутбуки Aspire Go 14 и Aspire Go 15, которые основаны на процессорах Intel Core i3 серии N и AMD Ryzen 5 серии 7000. Новинки также характеризуются до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем PCIe Gen3 вместимостью до 1 ТБ, дисплеями с разрешением WUXGA, соотношением сторон 16:10 и технологией Acer BlueLightShield для заботы о глазах, клавиатурой с клавишей Copilot, автономностью до 10 часов, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсами HDMI 2.1 и USB Type-C, двумя портами USB Type-A и 3,5-мм гнездом для наушников. Aspire Go 14 появится в продаже в марте по от 550 евро за версию с чипом Intel и от 650 евро за вариант с AMD. Aspire Go 15 станет доступен для покупки в следующем месяце по цене от 530 евро.

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