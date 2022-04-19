Представлены новые беспроводные наушники BOAT Airdopes 500 ANC TWS

Сегодня были представлены новейшие беспроводные наушники BOAT Airdopes 500 ANC TWS. BOAT Airdopes 500 оснащены функцией активного шумоподавления 35 дБ, которое изолирует фоновый шум, а режим окружающего звука привносит внешний шум, чтобы вы могли быть в курсе что происходит вокруг вас. Наушники оснащены 8-мм драйвером, а технология шумоподавления ENx, как утверждается, обеспечивает плавную передачу голоса во время разговора и позволяет вам четко слышать голоса.

Технология IWP упрощает включение наушников, как только вы открываете крышку корпуса. Наушники оснащены сенсорным управлением для переключения треков, пробуждения умного голосового помощника и многого другого. Наушники оснащены аккумулятором емкостью 150 мАч, который обеспечивает до 28 часов воспроизведения. Существует поддержка зарядки ASAP, которая обеспечивает до 60 минут воспроизведения всего за 5 минут зарядки.

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