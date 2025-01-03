Представлены новые мониторы Samsung Odyssey OLED G

Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделями Smart Monitor M9, Odyssey OLED G8, Odyssey OLED G6, Odyssey 3D и ViewFinity S8. Odyssey OLED G6 (G60SF) характеризуется 27-дюймовой OLED-панелью с кадровой частотой 500 Гц и разрешением 2560:1440 точек, а Odyssey OLED G8 (G81SF) – 27-дюймовой матрицей с разрешением 3840:2160 точек и частотой обновления 240 Гц. Также оба монитора могут похвастаться сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400 и поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro.

Smart Monitor M9 (M90SF) оснащается 32-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 4K, кадровой частотой 165 Гц, функциями ИИ, 4K-камерой и предустановленной Tizen OS. Samsung Odyssey 3D (G90XF) представляет собой 27-дюймовый геймерский монитор с функцией отображения 3D-контента без специальных очков. Наконец, ViewFinity S8 (S80UD) получил 37-дюймовую матрицу с соотношением сторон 16:9 и разрешением 3840:2160 точек, а также регулируемую подставку и разъем USB-C с 90-Вт зарядкой. Цены и даты начала продаж пока не раскрываются.
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