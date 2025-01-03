Представлены новые мониторы Samsung Odyssey OLED G

Smart Monitor M9 (M90SF) оснащается 32-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 4K, кадровой частотой 165 Гц, функциями ИИ, 4K-камерой и предустановленной Tizen OS. Samsung Odyssey 3D (G90XF) представляет собой 27-дюймовый геймерский монитор с функцией отображения 3D-контента без специальных очков. Наконец, ViewFinity S8 (S80UD) получил 37-дюймовую матрицу с соотношением сторон 16:9 и разрешением 3840:2160 точек, а также регулируемую подставку и разъем USB-C с 90-Вт зарядкой. Цены и даты начала продаж пока не раскрываются.