Представлены новые ноутбуки серии ASUS ExpertBook P3

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков серии ExpertBook P3 моделями PM3406 и PM3606, которые могут похвастаться поддержкой Copilot+. Первая модель получила чипы AMD Ryzen AI 7 PRO 350, Ryzen AI 5 PRO 340, Ryzen AI 7 350 и Ryzen AI 5 330 с нейронным процессором (NPU) с производительностью 50 TOPS, 16 или 32 ГБ ОЗУ DDR5, твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, 14-дюймовые экраны с разрешением 1920:1200 или 2560:1600 пикселей и с яркостью 400 нит, предустановленную ОС Windows 11 Home или Windows 11 Pro, аккумулятор ёмкостью 70 Втч, комплектную зарядку мощностью 65 Вт или 90 Вт, прочность по стандарту MIL-STD 810H, интерфейсы USB Type-C, USB Type-A и HDMI 2.1, порт Ethernet, а также адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7 в зависимости от конфигурации. Старшая модель отличается 16-дюймовым дисплеем и процессорами Ryzen AI 7 350 или Ryzen AI 5 330. Цены и дата начала продаж ноутбуков будут объявлены позже.