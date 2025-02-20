Представлены новые версии гарнитуры Stealth 600 и Stealth 500

Компания Turtle Beach Corporation представила новые расцветки для беспроводных игровых гарнитур Stealth 600 и Stealth 500. Первый теперь доступен в фиолетовом цвете, а второй – в бело-серой версии Arctic Camo. Напомним, что Turtle Beach Stealth 600 оснащается 50-мм драйверами Nanoclear, автономностью до 80 часов, поддержкой подключения 2,4 ГГц с низкой задержкой или через Bluetooth, микрофоном с шумоподавлением на базе ИИ. Младшая модель отличается временем автономной работы до 40 часов и регулируемым плавающим оголовьем. Наушники оценены в 110 и 90 евро соответственно.