Представлены обновленные мониторы AGON G2 с частотой 165 Гц

AGON by AOC, один из ведущих мировых брендов игровых мониторов, объявляет о расширении высоко оцененной серии G2 новыми моделями. AGON выпускает четыре модели с регулируемыми по высоте подставками, каждая из которых предлагает новую повышенную частоту обновления 165 Гц: 24G2SPU, 27G2SPU, 24G2SPAE и 27G2SPAE.

Выпускаемые модели 24G2SPU и 27G2SPU заменят 24G2U и 27G2U. Оснащенные эргономичными подставками, позволяющими регулировать высоту, наклон, поворот и вращение, эти мониторы можно оптимально расположить для улучшения игрового процесса, а также дать геймерам возможность использовать несколько дисплеев в конфигурации с несколькими мониторами. Как и прошлые модели из этой группы, 24G2SPU и 27G2SPU оснащены встроенным 4-портовым USB-хабом, поэтому геймеры могут подключать клавиатуры и мыши непосредственно к монитору, избавляясь от беспорядка на рабочем столе. Обе эти модели также оснащены двумя динамиками мощностью 2 Вт.

Панели IPS, используемые во всех моделях, обеспечивают четкое разрешение Full HD, с которым геймеры могут достигать высокой частоты кадров, не нагружая свои графические процессоры. Частота обновления 165 Гц обеспечивает гораздо более плавный игровой процесс, чем их аналоги с частотой 144 Гц, что дает геймерам конкурентное преимущество. Время отклика 1 мс практически устраняет ореолы для четкого изображения без размытия, а поддержка Adaptive-Sync устраняет заикание и разрывы благодаря использованию переменной частоты обновления. Изящный, безрамочный дизайн этих моделей излучает игровой стиль, идеально подходит для современных боевых станций и расширяет возможности мультимониторных конфигураций.

Все четыре новые модели имеют специальные игровые настройки, такие как Game Color (для регулировки насыщенности), Dial Point (наложение перекрестия для точного прицеливания), режим LowBlue для более длительных игровых сессий в ночное время и три игровых режима для разных жанров, таких как FPS, RTS, Racing, а также три настраиваемых пользователем режима. Новое современное программное обеспечение OSD G-Menu упрощает настройку мельчайших деталей дисплея.
Комментарии и отзывы AGON 27G2SPAE
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