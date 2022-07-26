Представлены офисные мониторы Galax Prisma

Компания Galax пополнила ассортимент офисных мониторов моделями Prisma PR-01 и PR-02 с 24 и 27-дюймовыми VA-панелями с разрешением Full HD. Новинки характеризуются частотой обновления 75 Гц, временем отклика 8 мс (GtG), яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, 8-битное представлением цвета, 16,7 млн воспроизводимых оттенков, 72% охватом цветовой палитры NTSC, совместимостью с технологией G-Sync для более плавного геймплея в играх, технологией Flicker-Free для заботы о глазах пользователя, интерфейсом USB Type-C с функцией подачи до 65 Вт энергии, разъемами HDMI 1.4 и DisplayPort, а также 3,5-мм разъемом. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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