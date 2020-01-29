Представлены пять СЖО в сериях NZXT Kraken Z-3 и Kraken X-3

Компании Asetek и NZXT выпустили пять систем жидкостного охлаждения серий Kraken Z-3 и Kraken X-3. Модели Kraken Z73 и Kraken X73 получили радиаторы 121:394:27 мм с тремя 120-мм вентиляторами, а Kraken Z63 и Kraken X63 – радиаторы на 143:315:30 мм с двумя 140-мм вентиляторами. Наконец модель Kraken X53 характеризуется радиатором с габаритами 123:275:30 мм и двумя 120-мм вентиляторами.

Новинки могут похвастаться обновленной помпой с улучшенными характеристиками и возможностью вращать корпус водоблока, каналом управления дополнительными RGB-аксессуарами NZXT, шестилетней гарантией и 60-мм ЖК-экраном с разрешением 320:320 пикселей в случае с моделями Kraken Z-3. Kraken X53 оценен в 130 долларов, Kraken X63 в 150 долларов, Kraken X73 – 180 долларов, Kraken Z63 – 250 долларов, а Kraken Z73 – 280 долларов.