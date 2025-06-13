Представлены полноразмерные наушники Edifier ES850NB

Компания Edifier пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью ES850NB, которая оценена в 170 долларов. Новинка получила 40-мм динамические драйвера с композитной диафрагмой и титановым покрытием, поддержку аудиокодеков LDAC, AAC и SBC, сертификацию Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, систему активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 45 дБ, микрофоны с шумоподавлением на базе ИИ для голосовых вызовов, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.4, кабель USB-C-USB-A, функцию Touch-to-Chat для быстрого переключения в режим пропускания внешнего звука, складную конструкцию, массу 265 граммов, комплектный футляр, фирменные приложения ConneX и TempoHub для настройки звучания, время автономной работы до 92 часов, а также черную, белую, коричневую и розовую расцветки.

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