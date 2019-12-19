Представлены полностью беспроводные наушники погружного типа Realme Buds Air со встроенным инфракрасным датчиком. Гаджет получил два микрофона, которые позволяют повысить качество передачи голоса во время телефонных разговоров, а также обеспечивает функционирование системы шумоподавления. Имеются модули для левого и правого уха. Применены 12-миллиметровые излучатели, обеспечивающие насыщенные низкие частоты. Сообщается, что для обмена данными с мобильным аппаратом на базе Android или iOS служит беспроводная связь Bluetooth 5.0. Цена новинки составляет 55 долларов.