Представлены полностью беспроводные наушники погружного типа Realme Buds Air

2019-12-19, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Realme Buds Air; [95]
Представлены полностью беспроводные наушники погружного типа Realme Buds Air со встроенным инфракрасным датчиком. Гаджет получил два микрофона, которые позволяют повысить качество передачи голоса во время телефонных разговоров, а также обеспечивает функционирование системы шумоподавления. Имеются модули для левого и правого уха. Применены 12-миллиметровые излучатели, обеспечивающие насыщенные низкие частоты. Сообщается, что для обмена данными с мобильным аппаратом на базе Android или iOS служит беспроводная связь Bluetooth 5.0. Цена новинки составляет 55 долларов.


Комментарии и отзывы Realme Buds Air
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