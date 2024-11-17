Представлены полупрозрачные беспроводные наушники TOZO Crystal Pods

Компания TOZO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TOZO Crystal Pods, которая может похвастаться прозрачными элементами корпуса. Новинка также характеризуется внутриканальной конструкцией, 10-миллимитровым динамическим драйвером, функцией усиления басов BASS+, системой активного шумоподавления (ANC) до 38 дБ, защитой от пота и воды в соответствии со степенью IPX5, автономностью до 7 часов или до 35 часов с учетом зарядного футляра (кстати, тоже полупрозрачного), адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и временем задержки 65 мс. TOZO Crystal Pods уже доступны для покупки на китайском рынке по цене в 189 юаней (примерно 126 долларов).

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