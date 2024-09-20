Представлены полупрозрачные наушники Audio-Technica ATH-CKS30TW+

Компания Audio-Technica выпустила в продажу беспроводные наушники ATH-CKS30TW+, которые оценены в 100 долларов. Новинка характеризуется 9-мм драйверами, системой специальных акустических каналов для глубоких басов, системой активного шумоподавления, многоточечным сопряжением с гаджетами, поддержкой кодеков AAC и SBC, полупрозрачным чёрным корпусом самих наушников и зарядного футляра, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP55, автономностью до 7,5 часа с отключенным шумоподавлением или до 20 часов с учетом зарядного кейса.

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