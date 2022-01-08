Представлены портативные мониторы ASUS ZenScreen Ink и ZenScreen Go

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделями ZenScreen Ink MB14AHD и ZenScreen Go MB16AWP. Первая характеризуется 14-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, поддержкой сенсорного ввода, распознаванием до десяти одновременных касаний, комплектным пером для рисования с 4096 уровнями силы нажатия, двумя интерфейсами USB Type-C, одним разъемом HDMI и откидной подставкой.

Монитор ZenScreen Go MB16AWP оснастили 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, аккумулятором ёмкостью 7800 мАч, двумя разъемами USB Type-C, интерфейсом HDMI, 1-Вт стереофоническими динамиками и подставкой с возможностью перевода ориентации из альбомной в портретную. Цены и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.