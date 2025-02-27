Представлены процессорные кулеры Be quiet! Pure Rock 3

Компания Be quiet! пополнила ассортимент процессорных кулеров серией Pure Rock 3, состоящей из моделей Rock Black, Rock 3 LX, Rock Pro 3 Silver, Rock Pro 3 Black и Rock Pro 3 LX. Модели LX получили вентиляторы Light Wings LX с ARGB-подсветкой, а остальные – вентиляторы Pure Wings 3 без подсветки. Pure Rock Pro 3 характеризуются двухсекционной башенной конструкцией, возможностью отвода до 250 Вт тепла, шестью теплопроводящими трубками, медным никелированным основанием, 120-мм вентиляторами с ШИМ-регулировкой скорости вращения, шумом до 34,8 дБА при максимальной нагрузке и креплением со смещением для установки на платформу AMD Socket AM5. Односекционные Pure Rock 3 Black и Pure Rock 3 LX отличаются отводом до 190 Вт тепловой энергии, четырьмя 6-мм тепловыми трубками с прямым контактом (HDT), максимальным шумом 31,2 дБА и крепёжными прижимными мостиками. Кулеры появятся в продаже 11 марта, но цены пока не объявлены.