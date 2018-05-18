Представлены проекторы Acer GM512, BS-312 и X1223H

Компания Acer пополнила ассортимент мониторов моделями GM512, BS-312 и X1223H, которые могут похвастаться низким уровнем шума – 30 дБ в обычном режиме, 26 дБ – в эко-режиме. Модель Acer GM512 характеризуется разрешением Full HD+ (1920:1200 пикселей), световым потоком до 3500 лм и ресурсом лампы 12 500 ч. Acer BS-312 получил разрешение HD+ (1280:800 пикселей) и световой поток 3700 лм. Проектор способен создать широкоформатное изображение размером до 7,5 метров (300 дюймов) по диагонали. Также стоит отметить громкоговоритель и защиту от проникновения пыли.

Модель Acer X1223H характеризуется разрешением 1024:768 пикселей, световым потоком 3600 лм, контрастностью 20 000:1, сроком службы лампы 15 000 ч, поддержкой вывода 3D-изображения через HDMI-3D, технологиями LumiSense и ColorBoost3D, обеспечивающими яркие и насыщенные цвета, а также динамическим фильтром Acer BluelightShield, снижающим воздействие синего света. Цена проекторов составляет 39 990 рублей, 29 990 рублей и 23 990 рублей соответственно.