Представлены референсные мониторы Canon DP-V2421 и DP-V1711

Компания Canon пополнила ассортимент референсных мониторов 4K двумя моделями с интерфейсом 12G-SDI: DP-V2421 и DP-V1711. Также было выпущено обновление программного обеспечения для моделей DP-V2421, DP-V2420, DP-V2411, DP-V2410, DP-V1711 и DP-V1710. Монитор DP-V2421 получил 24-дюймовую панель с максимальной яркостью 1200 кд/м2, а DP-V1711 – 17-дюймовую панель. Обе новинки оснащены четырьмя входами 12G-SDI, которые подходят для передачи видео 4K с кадровой частотой 50 к/с по одному кабелю. Отметим поддержку отраслевых HDR-стандартов Hybrid Log-Gamma (HLG) и Perceptual Quantization (PQ) и возможность работать с фирменными кривыми Canon Log, Log 2 и Log 3. Мониторы появятся в продаже в конце апреля по цене 39 000 долларов и 18 000 долларов.