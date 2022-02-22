Представлены рендеры грядущего смартфона Redmi K50 Pro

На прошлой неделе Xiaomi представила свой Redmi K50 Gaming в качестве первого члена серии K50. Теперь появились новые CAD-рендеры Redmi K50 Pro, предоставленные OnLeaks, демонстрирующие телефон во всей красе.

Дизайн K50 Pro — это отход от K50 Gaming с большим островком камеры, в котором установлена ​​​​тройная камера на задней панели с основной камерой на 64 МП. Вспомогательные модули не детализированы, хотя можно ожидать, что один из них будет ультрашироким.

На передней панели находится 6,6-дюймовый дисплей с вырезом для камеры. Нет никаких разъяснений относительно типа панели или ее частоты обновления, хотя мы можем смело ожидать OLED дисплей с частотой 120 Гц. Заявленные размеры телефона составляют 163,2 х 76,2 х 8,7 мм. Ожидается, что у руля будет чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Базовые комплектующие телефона будут иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Говорят, что K50 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт и будет поставляться с Android 12 и MIUI 13 от Xiaomi. Ожидается, что телефон будет выпущен в середине 2022 года.