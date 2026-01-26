Представлены смарт-часы HMD Watch X1

Компания HMD Global пополнила ассортимент умных часов моделями Watch X1 и Watch P1, которые построены на платформе RTOS. Старшая модель получила 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 320:320 точек, защиту от воды в соответствии со степенью IP68, автономность до 14 дней, датчики для измерения сердечного ритма и SpO2, отслеживание 700 видов активности, адаптер беспроводной связи Bluetooth для подключения к смартфону, показ уведомлений от приложений и сообщений, функцию управление музыкой, а также чёрную, серо-зеленую и серебристую расцветки. Watch P1 отличается 1,83-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 240:284 точки, защитой от воды по стандарту IP67, временем автономной работы до 10 дней, а также чёрным и серебристым цветовыми вариантами. Цены и дата начала продаж новинок пока не раскрываются.