Представлены смарт-часы HMD Watch X1

Компания HMD Global пополнила ассортимент умных часов моделями Watch X1 и Watch P1, которые построены на платформе RTOS. Старшая модель получила 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 320:320 точек, защиту от воды в соответствии со степенью IP68, автономность до 14 дней, датчики для измерения сердечного ритма и SpO2, отслеживание 700 видов активности, адаптер беспроводной связи Bluetooth для подключения к смартфону, показ уведомлений от приложений и сообщений, функцию управление музыкой, а также чёрную, серо-зеленую и серебристую расцветки. Watch P1 отличается 1,83-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 240:284 точки, защитой от воды по стандарту IP67, временем автономной работы до 10 дней, а также чёрным и серебристым цветовыми вариантами. Цены и дата начала продаж новинок пока не раскрываются.

Представлены часы Casio G-Shock GST-B1000D…
Компания Casio пополнила ассортимент металлических часов моделями G-Shock GST-B1000D 1A, 2A и 3A, которые…
Представлены часы Lenovo Watch GT Pro…
Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов моделью Lenovo Watch GT Pro, которая обойдется на дебют…
Часы Casio G-SHOCK GA-2100K оценили в 125 долларов …
Компания Casio объявила о выпуске серии аналогово-цифровых часов G-SHOCK GA-2100K, которая состоит из мод…
Представлены металлические часы Casio G-Shock GMW-BZ5000…
Компания Casio пополнила ассортимент часов серией G-Shock GMW-BZ5000, в которую вошли модели в серебристо…
Huawei лидирует на рынке носимых устройств…
Мировой рынок носимых устройств, объединяющий умные часы и более простые фитнес-браслеты, за первые 3 ква…
Официально: часы OnePlus Watch Lite готовы к выходу…
Компания OnePlus объявила, что умные часы OnePlus Watch Lite будут представлены в Европе 17 декабря. Судя…
Xiaomi выпустила умные часы Watch 5…
Компания Xiaomi официально представила новые смарт-часы Watch 5, которые получили круглый AMOLED-дисплей,…
Часы HUAWEI WATCH Ultimate 2 оценили в 65 тысяч рублей …
Компания HUAWEI выпустила в российскую продажу умные часы WATCH Ultimate 2, который оценены в 65 и 80 тыс…
Умные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2RУмные часы с круглым дисплеем, GPS и AMOLED. Обзор Amazfit Active 2R
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
SUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLEDSUUNTO Run: обзор самых лёгких беговых и мультиспортивных GPS-часов с экраном AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor