Представлены смарт-часы Lava Prowatch X

Компания Lava пополнила ассортимент умных часов моделью Prowatch X, которая оценена на дебютном индийском рынке в 50 долларов. Новинка характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек, пиковой яркостью 500 нит, стеклом Corning Gorilla Glass 3 и функцией Always On Display, 110 настраиваемыми циферблатами, корпусом из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой, силиконовым, нейлоновым и металлическим ремешками, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, двухъядерным процессором Advanced Actions ATD3085C, датчиком HX3960 PPG для измерения показателей здоровья (SpO2, VO2 Max и ЧСС), отслеживанием качества воздуха (AQI), управлением жестами, функцией Find My Phone, мониторингом качества сна и автономностью до 10 дней в обычном режиме.